محافظ أسوان: عدم التهاون مطلقًا في الحفاظ على أراضي الدولة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدم التهاون مطلقًا في الحفاظ على أراضى الدولة، والتصدي بحزم لكافة المخالفات والتعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

سداد المقدمات المالية للتعاقدات

ودعا المحافظ أصحاب طلبات التقنين إلى استثمار الفرصة الحالية من خلال الإسراع لإنهاء إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم وذلك لتجنب التعرض لتحرير محاضر جنائية، والإحالة للنيابة العسكرية، مع سحب قطع الأراضي أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظ أسوان، والذي وجه بعقد اجتماع لرؤساء المراكز والمدن والتخطيط العمراني لعرض الآلية والأسلوب الجديد الذي يتم إتباعه في استراداد الأراضي من غير الجادين في إنهاء ملفات التقنين، وهو ما بدأ تنفيذه على أرض الواقع داخل مركز أسوان من خلال تقسيم الأماكن المستهدفة لإزالة مختلف المخالفات والتعديات بها.

ويتم عقد لقاءات دورية للمحافظ، وجميع المختصين مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على آخر المستجدات والتحفيز والتشجيع للمواطنين لنهو ملفاتهم في أقرب وقت.

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