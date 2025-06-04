حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متوسطة في القاهرة والجيزة

شهد عدد من المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، كثافات مرورية متوسطة إلى مرتفعة بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية، وسط انتشار مكثف لقوات الإدارة العامة للمرور لتيسير الحركة وضبط الحالة المرورية.

كثافات مرورية متوسطة في القاهرة والجيزة

في محافظة القاهرة، ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صلاح سالم، خاصة في الاتجاه القادم من مطار القاهرة والمتجه إلى نفق الأزهر ومنطقة وسط البلد، وكذلك أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، مع تباطؤ ملحوظ في حركة السيارات بسبب الأحمال المرورية وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم الحركة.

كما رُصدت تكدسات مرورية متفرقة بشوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، بالإضافة إلى بطء في حركة السير على كورنيش النيل من المعادي حتى مناطق وسط المدينة.

أما في محافظة الجيزة، فتأثرت الحركة المرورية في مناطق الدقي والمهندسين والعجوزة نتيجة التقاطعات وتوافد المواطنين على الهيئات الحكومية، إلى جانب تباطؤ في بعض أجزاء شارع الهرم بسبب الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمشروع مترو الأنفاق.

وشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية متقطعة في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر حتى ميدان لبنان، مع تحسن نسبي في الاتجاه المعاكس.

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