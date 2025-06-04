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حوادث

كشف لغز العثور على جثامين سيدة وصغيرها مقتولين بحلوان

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شهدت منطقة حلوان جريمة بشعة، حيث أقدم عاطل على قتل سيدة وابنها داخل منزلهما، إثر خلافات شخصية متراكمة بينه وبين الضحية.

 

لغز مقتل سيدة وصغيرها 

 

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من سكان أحد العقارات بمنطقة حلوان، يفيد بانبعاث روائح كريهة من شقة تقيم بها سيدة برفقة طفلها الصغير.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان إلى موقع البلاغ، حيث تم كسر باب الشقة بعد عدم تجاوب السكان بداخلها، ليُعثر على جثة السيدة وطفلها غارقين في دمائهما، في مشهد مأساوي.

 

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رجال المباحث، بدأوا على الفور في جمع المعلومات وإجراء التحريات الموسعة، والتي كشفت عن وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهم، وهو أحد جيرانها، عاطل عن العمل في العقد الثالث.

 وبمواجهة الشهود وجمع الأدلة، تبين أن الجاني دخل في مشادة كلامية مع الضحية، تطورت إلى اعتداء عنيف، انتهى بجريمة قتل مزدوجة.

وتم تتبع المتهم وإعداد كمين أمني محكم أسفر عن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بتفاصيل الجريمة كاملة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وقررت تشريح الجثتين لبيان أسباب الوفاة بدقة.

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حلوان جريمة قتل مديرية أمن القاهرة النيابة العامة مقتل سيدة وصغيرها

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