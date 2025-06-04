وكيل التعليم بدمياط يتابع تسليم أسئلة امتحانات الشهادتين الإعدادية والفنية

قام ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالإشراف المباشر على عملية تسليم أسئلة الامتحانات الخاصة بالشهادتين الإعدادية والدبلومات الفنية صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير امتحانات نهاية العام.

وأشرف "عمارة" على استلام الإدارات التعليمية لأسئلة امتحانات اليوم الأخير من المطبعة السرية، وذلك بمشاركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ضمن إجراءات مشددة لضمان تأمين وتوزيع الأسئلة في الموعد المحدد.

وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع توزيع ورق الأسئلة علي اللجان

تغطية شاملة لامتحانات الإعدادية والدبلومات الفنية

ولم تقتصر المتابعة على الشهادة الإعدادية فقط، بل شملت أيضًا تسليم مناديب لجان الدبلومات الفنية لمظاريف الأسئلة من مركز التوزيع بديوان عام المديرية، تأكيدًا على شمولية الاستعدادات وحرص المديرية على انتظام جميع الامتحانات.

إشادة بالجهود وتعاون جميع الجهات التعليمية

ووجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع العاملين في الإدارات التعليمية والمطبعة السرية، مثمنًا الجهود المبذولة لضمان سير الامتحانات بسلاسة في جميع لجان المحافظة، سواء لصفوف النقل أو للشهادة الإعدادية.

توفير مناخ آمن وملائم للطلاب

وأكد "عمارة" أن المحافظة حرصت على تهيئة بيئة آمنة وملائمة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مما ساهم في أداء هادئ ومنظم داخل اللجان.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير الانضباط والدقة في العملية التعليمية والامتحانية بالمحافظة.

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