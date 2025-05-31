السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم دمياط: إلغاء امتحان طالبة بالشهادة الإعدادية بعد الغش

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط

أصدر ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قرارا عاجلًا بإلغاء امتحان مادة اللغة العربية لطالبة بالشهادة الإعدادية، بعد ضبطها أثناء محاولتها الغش باستخدام سماعة أذن داخل لجنة الامتحان.

 

توجيهات وزارية صارمة لضمان النزاهة

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن التشديد على ضمان النزاهة والشفافية في الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

تحذيرات مسبقة وتشديد على الانضباط

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أصدرت تعليمات واضحة قبل بدء الامتحانات، حذّرت فيها من إدخال الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، وسماعات الأذن داخل لجان الامتحان، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون إجراءات رادعة.

تطبيق صارم للقانون لمواجهة الغش

وأكدت المديرية التزامها الكامل بتطبيق القرار الجمهوري رقم 205 لسنة 2017، الذي ينص على التصدي لظاهرة الغش داخل اللجان، وضمان العدالة في تقييم أداء الطلاب.

تحذير للطلاب وأولياء الأمور

وفي بيانها، شددت المديرية على أهمية التزام الطلاب وأولياء الأمور بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدة أن أي محاولة للغش أو الإخلال بالنظام ستواجه بالحزم الكامل ودون أي تهاون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الساعات الذكية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالشهادة الإعدادية بدمياط شهادة الاعدادية محافظ دمياط مديرية التربية والتعليم بدمياط مواجهة الغش وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

عالم في ناسا يحذر من سقوط مباني بالإسكندرية، وباحث فلكي يكشف سر الإعصار

الأسئلة ناقصة، شكاوى أولياء أمور الشهادة الإعدادية من النموذج "ج" باللغة العربية

الهندية بـ210 جنيهات، التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية