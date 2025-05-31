تعليم دمياط: إلغاء امتحان طالبة بالشهادة الإعدادية بعد الغش

أصدر ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قرارا عاجلًا بإلغاء امتحان مادة اللغة العربية لطالبة بالشهادة الإعدادية، بعد ضبطها أثناء محاولتها الغش باستخدام سماعة أذن داخل لجنة الامتحان.

توجيهات وزارية صارمة لضمان النزاهة

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن التشديد على ضمان النزاهة والشفافية في الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تحذيرات مسبقة وتشديد على الانضباط

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أصدرت تعليمات واضحة قبل بدء الامتحانات، حذّرت فيها من إدخال الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، وسماعات الأذن داخل لجان الامتحان، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون إجراءات رادعة.

تطبيق صارم للقانون لمواجهة الغش

وأكدت المديرية التزامها الكامل بتطبيق القرار الجمهوري رقم 205 لسنة 2017، الذي ينص على التصدي لظاهرة الغش داخل اللجان، وضمان العدالة في تقييم أداء الطلاب.

تحذير للطلاب وأولياء الأمور

وفي بيانها، شددت المديرية على أهمية التزام الطلاب وأولياء الأمور بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدة أن أي محاولة للغش أو الإخلال بالنظام ستواجه بالحزم الكامل ودون أي تهاون.

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