السبت 24 مايو 2025
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وكيل تعليم دمياط يتفقد لجان امتحانات الروضة لمتابعة الانضباط (صور)

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يتابع الامتحانات

أجرى ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جولة ميدانية موسعة اليوم بعدد من المدارس التابعة لإدارة الروضة التعليمية حيث شملت الجولة المدارس الواقعة في قرية تفتيش السرو الحدودية مع محافظة الدقهلية وتضمنت زيارة مدرسة الشهيد محمد حسن عبد الله الابتدائية ومدرسة الشهيد حسام الحسيني خفاجي أبو العنيين الإعدادية والثانوية وذلك في إطار الحرص على المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات.

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يتابع الامتحانات
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يتابع الامتحانات

 

تواصل مباشر مع الطلاب وتأكيد على وضوح الامتحانات

وخلال الجولة حرص وكيل الوزارة على دخول اللجان والتحدث المباشر مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى مناسبتها للمناهج حيث أكد الطلاب أن الأسئلة جاءت واضحة ومن داخل المنهج الدراسي مما ساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة دون مواجهة صعوبات أو غموض في الصياغة

تعليمات صارمة لضبط العملية الامتحانية

وجه عمارة عددًا من التعليمات لضبط سير الامتحانات وتحقيق أقصى درجات الانضباط داخل اللجان حيث شدد على عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين داخل اللجان إضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد والانضباط في مواعيد الحضور والانصراف لضمان انتظام العملية الامتحانية دون تجاوزات أو إخلال بالنظام

تنفيذ لتوجيهات الوزير والمحافظ بمتابعة ميدانية دقيقة

تأتي هذه الجولة في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشأن المتابعة الميدانية المستمرة لسير أعمال الامتحانات وتهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف مدارس المحافظة

 

 

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