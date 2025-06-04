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ثقافة وفنون

إيمينيم يقاضي شركة Meta مقابل 109 ملايين دولار

إيمينيم، فيتو
إيمينيم، فيتو

رفعت شركة النشر "إيت مايل ستايل"، متمثلة في مالكها مغني الراب إيمينيم، دعوى قضائية ضد منصة ميتا بلاتفورمز، المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام وواتساب، متهمةً إياها بانتهاك حقوق الطبع والنشر.

 إيمينيم يقاضي عدد من مواقع التواصل الاجتماعي

وطالبت شركة المغني إيمينيم، تعويضات تزيد على 109 ملايين دولار، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة في 30 مايو، والتي حصل عليها موقع “إي نيوز” حصريا.

ويزعم إيمينيم، في الدعوى أن منصة ميتا انتهكت حقوق الطبع والنشر، لـ 243 أغنية من الكتالوج الموسيقي الخاص به، من خلال "التخزين غير المصرح به وإعادة إنتاجها واستغلالها" على منصاتها. 

تفاصيل دعوي إيمينيم ضد ميتا

وتشير الدعوى إلى ميزات التطبيقات، بما في ذلك الصوت الأصلي والبكرات، كأدوات تسمح وتشجع مستخدميها على سرقة موسيقاه، لاستخدامها في محتوى الفيديو، "دون نسب أو ترخيص مناسب".

نتيجةً لذلك، يسعى إيمينيم ، الحائز على جائزة جرامي للحصول على تعويضات مالية عن انخفاض قيمة حقوق الطبع والنشر نتيجة سرقة المدعى عليهم لها، والأرباح المفقودة، وأرباح المدعى عليهم المنسوبة إلى الانتهاك، كما طالب بأقصى تعويض قانوني، مطالبًا بـ 150,000 دولار أمريكي عن كل أغنية من الأغاني المعنية عبر منصات ميتا الثلاث، ليصل إجمالي التعويضات إلى 109,350,000 دولار أمريكي.

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