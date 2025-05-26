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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تظهر حبها لبيونسيه وتصفها بالملكة

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

حرصت النجمة  سيلينا جوميز، على إظهار حبها للمغنية الشهيرة بيونسيه، التي تقيم عددا من العروض الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولتها الغنائية  Cowboy Carter.

ونشرت سيلينا جوميز، صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي قبعة مدون عليها اسم الجولة الغنائية الخاصة ببيونسيه  Cowboy Carter، وارفقت الصورة بتعليق قائلة:"إلى الملكة بي، نشيد بها".

 

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بيونسيه تشكر والدتها على مسرح لوس أنجلوس 

في سياق متصل، حرصت بيونسيه في بداية حفلات جولتها الغنائية Cowboy Carter في لوس أنجلوس، على اصطحاب والدتها تينا نولز، وابنتيها بلو آيفي، ورومي، على خشبة المسرح في الليلة الثانية لعروضها الغنائية.

ووجهت بيونسيه الشكر، لوالدتها على ما قدمته لها طوال عمرها، فيما حرصت بناتها على تحية الجمهور الكبير الذي حضر لمشاهدة والدتهم بيونسيه.

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 وشاركت بيونسيه، صورة لمسرح جولتها الغنائية، الخاصة بألبومها الجديد، "COWBOY CARTER"، قبل ساعات من بدايتها.

 

وكان من المتوقع أن تعلن بيونسيه عن الجولة الغنائية الجديدة في 14 يناير ٢٠٢٥،  لتعلن تأجيلها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في لوس أنجلوس.

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بيونسيه تتحدث عن فوزها بألبوم العام في جرامي 

وعبرت المغنية الأمريكية،  بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل الجرامي الأخير، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.

وقالت بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مر 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".

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