الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

حبس مستريح 15 مايو بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم، اليوم الإثنين، حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها مقابل أرباح مالية.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من الأشخاص، الذين أفادوا بتعرضهم لعملية نصب من مالك محل تجاري مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، حيث قام المتهم بإقناعهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح مالية، ليقوم بعدها بالاستيلاء على المبالغ المالية التي تم دفعها له، ثم أغلق هاتفه وترك محل سكنه.

وفي إطار التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما نسب إليه، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات في القضية.

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