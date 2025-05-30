10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لصالح المصريين وهدية من السيسي للشباب

نشاط الرئيس في أسبوع

شهد الأسبوع الجاري صدور عدد من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 262 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1446 هجرية.

عيد الأضحى المبارك

وجاء في نص المادة الأولى لـ القرار الجمهوري "يعفى عن بـاقي العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبـارك الموافـق العاشـر مـن ذى الحجـة عـام 1446 هجريـة، بالنسبة إلى الفئات التالية:

عفو رئاسي عن المحكوم عليهم بالسجن

أولا: - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة عام 1446 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجـة عـام 1446 هجريـة، متى كان المحكوم عليه قد نفـذ حتـى هـذا التـاريخ ثلـث مـدتها ميلاديًا، وبـشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبـات سـالبة للحريـة فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الـشرطة إلا إذا كانـت العقوبـة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها علـى خمـس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

منح مكافآت استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين

كما اصدر الرئيس السيسي قرار رقم 251 لسنة 2025، بشأن منح مكافآت استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة.

ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين

وجاء في نص المادة الأولي لـ القرار الجمهوري الجديد يمنح مكافأة استثنائية مقدارها ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا شـهريًا لكل من ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين المذكورين بعد والمنتهى خدمتهم لأسباب، وعددهم 15 جنديا سابقا ورقيب أول سابق.

وتسري في شأن المكافآت المشار إليها أحكام زيادة المعاشات المنصوص عليها بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2025.

ويقطع صرف المكافأة المشار إليها بالمادة الأولى نهائيًا فى حالة الوفاة أو بمرور عشر سنوات من تاريخ منحها أيهما أقرب.

المعاشات الاستثنائية

ويجوز للجنة المعاشات الاستثنائية النظر فى إعادة تمديد صـرف المكافـأة لمدة أو مدد أخرى بعد انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويصدر بتمديد صرف المكافأة الاستثنائية عاليه لمـدة أو مـدد أخـرى قـرار من رئيس الجمهورية.

7 قرارات جمهورية بشأن إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة

كما أصدر الرئيس السيسي 7 قرارات جمهورية بشأن إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة، في بعض المحافظات.

-قرار جمهوري رقم 243 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة السويس الأهلية"

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية"

-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 246 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"

-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"

-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة ٢٠٢٥2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"

-والقرار الجمهوري الجديد، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادى الجديد الأهلية"

إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

كما صدق الرئيس السيسي على التعديل الكامل لبعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ونصت المادة الأولى في القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه "تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون النقل "بعبارة وزير النقل"، وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

خطوط مترو الأنفاق

كما يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ المـشار إليـه، النص الآتي: (المادة الرابعة): "تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل الـسككى بـالجر الكهربـائى وحرمهـا، وغيرها من أراضى ومنشآت ومبانى الهيئة القومية للأنفاق التى تدخل فى عمليـة تـشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطـات ومخـازن وجراجـات وورش ومكاتـب إداريـة، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفـع العـام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم".

ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار مـن مجلس الوزرا ء بناء على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكـام القـانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

السيسي يتابع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

كما اجتمع الرئيس السيسي، خلال الأسبوع مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التي تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.

السيسي يتابع تعزيز السلع الاستراتيجية

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع في هذا الصدد على جهود تعزيز السلع الاستراتيجية ومدى إتاحتها، بالتوازي مع المشروعات التي تم تدشينها بهدف المساهمة في زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتوفير احتياجات الدولة منها، وكذلك المشروعات التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي مثل مشروع صوامع تخزين الغلال بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام.

السيسي يوجه توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية

وقد وجه الرئيس بتوفير آليات دعم تلك المشروعات، مع ضرورة توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، والعمل على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

كما وجه الرئيس بالعمل المستمر في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري.

هدية الرئيس للشباب، السيسي يتابع آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون"

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وذكر المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون"(Digilians)، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للالتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥، حيث تم استعراض ما تم من إجراءات في هذا الشأن، من إنشاء منصة للتسجيل للمبادرة، فضلًا عن الجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات، تكنولوجيًا وهندسيًا، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وفي هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة مفتوحة لجميع الشباب من الجنسين، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كافة محافظات مصر، وأن عملية الاختيار ستتم وفقًا لمعايير موضوعية.

مهارات العمل الحر

كما أشار إلى أن الدراسة تتضمن برامج متعددة، تشمل الدبلوم المكثف، الدبلوم المتخصص، الماجستير المهني، والماجستير الأكاديمي، حيث ستُقدَّم مجانًا بالكامل، بما في ذلك الإقامة والإعاشة والتدريب. وتشمل المناهج الدراسية مجموعة شاملة من المهارات التقنية والشخصية واللغوية والحياتية والقيادية، بالإضافة إلى مهارات العمل الحر (freelancing).

مشروعات مصر الرقمية

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على المسارات الخاصة بالمبادرة، بداية من تنمية المهارات التقنية لدى الطلاب، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر لاستقبال المتدربين في المبادرة بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية في تدريب عملي لاكتساب المهارات التقنية، مع التركيز على دعمهم لتقديم فكرة لمشروع ربحي قائم على التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات مصر الرقمية، علاوة على مساعدة جميع المتدربين لإنشاء حساب على منصات العمل الحر freelancing وكسب مشروعات تطبيقية.

مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة مُواصلة العمل نحو الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ المبادرة في التوقيت المحدد، مع دراسة سبل توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة لإحداث نقلة نوعية في الكوادر المُدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفًا.

السيسي يوجه بتنفيذ خطط التحول الرقمي ومواصلة تطوير البنية التكنولوجية للدولة

كما وجه الرئيس بالتعاون مع الجهات المُتخصصة في العلوم التكنولوجية المختلفة، محليًا ودوليًا؛ لتنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية للشباب المصري في ضوء استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية والكوادر المتخصصة في التكنولوجيا، كما وجه الرئيس بأهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي ومواصلة تطوير البنية التكنولوجية للدولة.

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