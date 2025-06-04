تفاصيل تقرير اللجنة الهندسية لعقار شبرا المنهار جزئيا

كشف تقرير اللجنة الهندسية التي تسلمته نيابة شبرا مصر لعقار تعرض لانهيار جزئي نتيجة نشوب حريق بشقة سكنية داخله في منطقة مسرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بحروق متفرقة، أن العقار تعرض لتصدع ويجب إخلاؤه ويحتاج إلى ترميم.

فيما كشف تقرير اللجنة الهندسية للعقارات المجاورة عن عدم تأثرها بالحريق وانهيار العقار محل الواقعة، وأن أساساتها سليمة وتصلح للحياة دون خطر على السكان.

وكانت قوات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران في العقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن انهيار جزئي للعقار المكون من طابقين، وإصابة ومصرع شخصين بحروق وإصابات متفرقة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق لكشف أسبابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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