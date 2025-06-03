الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لعقار شبرا المحترق

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة شبرا مصر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار تعرض لانهيار جزئي نتيجة نشوب حريق بشقة سكنية فيه في منطقة مسرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بحروق متفرقة، للمعاينة والفحص ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالحريق أم لا.

وكانت الحماية المدنية، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران في العقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن انهيار جزئي للعقار المكون من طابقين، وإصابة ومصرع شخصين بحروق وإصابات متفرقة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق لكشف أسبابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة شبرا مصر منطقة مسرة الحماية المدنية شبرا مصر

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