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حوادث

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر

كيان تعليمي بدون
كيان تعليمي بدون ترخيص، فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر الكيان وضبط المتهم، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة إلى الكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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