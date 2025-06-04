تشكيل ألمانيا المتوقع أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب ألمانيا نظيره البرتغال، مساء اليوم الأربعاء علي أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتستضيف ألمانيا مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي للبطولة القارية 2025، ويسعى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه ناجلسمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى النهائي، بينما يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بطموح كبير في مواصلة مشواره نحو اللقب.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام البرتغال



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: يوشوا كيميش – يوناس تاه – فالنتين أنطون – ميتلشتيت

خط الوسط: باسكال جروس – ليون جوريتسكا – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: سيرج جنابري – ليروي ساني – دينيز أونداف

وكانت ألمانيا تأهلت إلى نصف النهائي بعد تجاوزها إيطاليا بنتيجة إجمالية 5-4، بعد الفوز في ميلانو 2-1 والتعادل في ألمانيا 3-3، في حين أن البرتغال أطاحت بـ الدنمارك بنتيجة 5-2، مجموع مباراتي الذهاب والإياب..

ومن المنتظر أن تقام المباراة الأخرى في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وفرنسا غدا الخميس لتحديد الطرف الثاني في النهائي، في إطار منافسات البطولة الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال

وتنطلق صافرة مباراة ألمانيا ضد البرتغال، اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال

تذاع مباراة ألمانيا والبرتغال عبر قناة BEIN SPORTS 1 بصوت المعلق خليل البلوشي

تاريخ مواجهات منتخبي ألمانيا والبرتغال

التقى منتخبا ألمانيا والبرتغال في 19 مباراة، وفاز المنتخب الألماني في 11 مباراة، بينما فاز المنتخب البرتغالي في 3 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو منتخب ألمانيا 33 هدفا، بينما سجل لاعبو البرتغال 18 هدفا.

وتشهد قائمة منتخب ألمانيا أيضًا بعض النجوم البارزين على رأسهم فلوريان فيرتز اللاعب الموهوب في صفوف باير ليفركوزن والذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى ليفربول الإنجليزي بجانب جوشوا كيميش قائد بايرن ميونخ.

ويلمع اسم الثنائي المخضرم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي ومارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني ونجم المنتخب الألماني.

ويضم المنتخب البرتغالي بين صفوفه عددًا من اللاعبين المميزين على رأسهم برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وديوجو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي وفيتينا وجواو نيفيز ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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