الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

صوروني وأكلوا عيش على قفايا، بدرية طلبة تكشف تفاصيل أزمة الروب القصير في فرح ابنتها

بدرية طلبة، فيتو
بدرية طلبة، فيتو

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن أمور عديدة حرمت منها في طفولتها، مشيرة إلى أنها لم ترتدِ الفستان الأبيض في زفافها، وهو ما كان قرارها الشخصي لكنه سبب لها ضيقًا كبيرًا.

 

سيطرة الحزن والبكاء على بدرية طلبة في الأفراح

وأوضحت بدرية طلبة: أنها كلما حضرت حفل زفاف ورأت العروس بفستانها الأبيض، تشعر بالحزن وتبكي، لذلك قررت أن تعوض بناتها عن أي شيء حرمت منه، مؤكدة أنها أعطتهن كل ما تمنت أن تحصل عليه في حياتها.

 

أزمة فيديو الروب القصير لبدرية طلبة

وعن أزمة فيديو "الروب القصير" في فرح ابنتها، قالت خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "كنت في غرفة عندما طلبتني ابنتي، فذهبت إليها مرتدية روب مكتوب عليه اسمها، ولم يكن هناك أحد وقتها، لكني فوجئت بعدد من المصورين يلتقطون الصور لها".

 

وأشارت بدرية طلبة، إلى أن الفندق استدعى المصورين لتوثيق الحدث، مؤكدة أنهم نشروا الفيديو لتحقيق مشاهدات، قائلة: "كانوا بياكلوا عيش على قفايا.. فيديوهاتي بالروب كانت كلمة السر"، مؤكدة أنها تواصلت مع الشخص المسؤول عن إدارة السوشيال ميديا الخاص بها، والذي قام بحذف الفيديوهات فورًا، مضيفة: "المتابعين ما بيصدقوا حاجة زي دي، وقفلنا كل الفيديوهات اللي ظهرت فيها بالروب".

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