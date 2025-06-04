الأربعاء 04 يونيو 2025
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الطقس يكشر عن أنيابه، رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة البحرية اليوم، وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة يوم عرفات

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حالة الطقس اليوم، حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بالتزامن مع وقفة عرفات، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق اليوم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بدءا من يوم وقفة عرفات غدا الخميس من 2:4 درجات مئوية لتسجل القاهرة الكبرى 35:36 درجة مئوية والسواحل الشمالية 27:29 درجة مئوية وجنوب الصعيد 40: 42 درجة مئوية

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية على هذه الطرق

حالة الطقس غدا الأربعاء 4-6-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء،  وتوقعت أن يسود  طقس  ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ايضا أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الاحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر
 

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من نشاط للرياح على هذه المناطق

طقس اليوم، الأرصاد تحذر من رياح وأتربة ورمال على هذه المناطق

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من محافظة الوادى الجديد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   21  ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  20 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة  24  ودرجة الحرارة العظمى 38

 

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