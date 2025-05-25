الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد: ابتعدوا عن الشمس

حالة الطقس، صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد غدًا الإثنين ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية، خصوصًا على محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

وقالت غانم في تصريحات للتليفزيون المصري: "نتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 40 درجة مئوية، بينما تصل إلى 43 درجة في محافظات جنوب الصعيد مثل أسوان والأقصر، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا".

وأضافت: "السواحل الشمالية الغربية ستشهد طقسًا مختلفًا نسبيًا، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 24 درجة مئوية، نتيجة تأثرها بكتل هوائية أقل حرارة قادمة من البحر المتوسط".

عاصفة تضرب البلاد في الموجة شديدة الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي أن نشاط الرياح سيصاحب هذه الموجة على بعض المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، كما يشهد البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 4 أمتار.

موعد التحسن في الأحوال الجوية

وأكدت غانم أن بداية من يوم الثلاثاء 27 مايو، ستشهد البلاد تراجعًا تدريجيًا وملحوظًا في درجات الحرارة، بقيم تصل إلى 7 أو 9 درجات مئوية في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

نصيحة الأرصاد الجوية للمواطنين

واختتمت تصريحاتها بنصائح للمواطنين قائلة: "ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من تناول السوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، إلى جانب تجنب ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة في أوقات النهار".

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