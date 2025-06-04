الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء من الساعة الرابعة فجرًا حتى السابعة صباحًا.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 4-6-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، تحذير من الرياح والأتربة على هذه المناطق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس  مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:24

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