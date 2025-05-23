الجمعة 23 مايو 2025
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أخبار مصر

طقس اليوم، الأرصاد تحذر من رياح وأتربة ورمال على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الجمعة 23- 5- 2025 بمحافظة البحيرة

عودة الأجواء الحارة، الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3: 4 درجات الحرارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:26
 

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