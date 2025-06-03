ترقية 32 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 2 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته التاسعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من سمر الأمير غازي عبد الحميد غازي بكلية التجارة، عمرو أحمد عبد العال محمد عرفات، نجلاء خليل محمد خليل يوسف، مي عاطف السيد أحمد شمس الدين بكلية الطب، محمد أحمد فتح الله نصر شهاب، رضا محمد أحمد مرسي بكلية العلوم، شريف ربيع وحيد عبد الرحمن بكلية التربية النوعية.

ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من دينا على السعيد عيسى، سارة أحمد فؤاد منصور العكل، مي السيد عبد الشافى خفاجة بكلية التربية بـ طنطا، محمد ابراهيم ابراهيم سرور بكلية التجارة، بدير ابراهيم سليمان دويدار، هيثم عمر محمود توفيق بكلية الصيدلة، هناء عاطف سعد الدين نسيم بكلية الزراعة، ناهد كرم محمود السحري، هند رضا علي قطب، أميرة احمد أمين البيلي، مي حسن حسن الشرقاوي، نجوى إبراهيم مبروك بركة بكلية التمريض، مروة جمال سيد أحمد بهي، رشا عبد النبي العراقي شلبى، محمد أحمد الجوهري البربري، هبة راضي مصطفى محمود البسيوني، رامي محمد جمال الدين محمد النجار، محمد صبري عبد الحفيظ أبو النصر، أحمد جمال محمد على زعير، بكلية الطب، أسامة أحمد إمبابي سلمان، مها محمد السيد سالم، هدى شوقي أحمد عبد الحميد، شيماء حمدي عبد الغني الصباغ بكلية العلوم، أسماء عبد المنعم محمد السيد المهر، ريهام أحمد فؤاد الغندور بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من حنان السعيد محمد الكلاوي بكلية الطب، يسرا السيد محمد عامر الوكيل بكلية التربية بـ طنطا.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٤٣ درجة دكتوراه،٤٩ درجة ماجستير، ٢٤دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

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