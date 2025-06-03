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أوقاف الغربية تسلم 1400 شنطة سلع غذائية للتضامن الاجتماعي

أوقاف الغربية تسلم
أوقاف الغربية تسلم ١٤٠٠ شنطة سلع غذائية للتضامن الاجتماعي

قامت مديرية أوقاف الغربية اليوم الثلاثاء بتسليم 1400 شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل.

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وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من البرامج الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها مديرية أوقاف الغربية من خلال توزيع السلع الغذائية، وصكوك الإطعام، وصكوك الأضاحي، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في المناسبات الدينية.

وأكدت مديرية أوقاف الغربية أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف، وحرص الوزارة الدائم على أداء دورها الدعوي والمجتمعي، مشددة على أن التكافل والتراحم من أهم القيم التي يرسخها الإسلام، وخاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك، الذي تتجلى فيه معاني البذل والعطاء.

وتتقدم وزارة الأوقاف بخالص التهاني للشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلة الله تعالى أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمة الإسلامية بالسلام والأمن والاستقرار.


 

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