أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

أكد محمد شوقي مدرب النادي الأهلي السابق أن رحيله عن منصبه بالقلعة الحمراء لا يحتاج إلى شرح، مؤكدًا أن العمل داخل النادي الأهلي شرف للجميع.

أضاف شوقي فى تصريحات خاصة لـ"فيتو": تشرفت بالعمل داخل النادي الأهلي سواء خلال فترة تواجدي فى قطاع الناشئين أو خلال فترة عملي مع الفريق الأول وشرف لأي شخص العمل داخل الأهلي في أي مكان وبأى منصب.

وتابع: أتمنى التوفيق للأهلي خلال الفترة المقبلة وكل الشكر لجماهيره الوفية على دعمها ومساندتها خلال المرحلة الصعبة الأخيرة ودورها الفعال فى التتويج بدرع الدوري للمرة الـ45 فى تاريخ النادي.

يقود غدا السبت الإسباني خوسيه ريبيرو مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو كلًّا من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

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