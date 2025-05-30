الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

محمد شوقي مدرب الأهلي
محمد شوقي مدرب الأهلي السابق

أكد محمد شوقي مدرب النادي الأهلي السابق أن رحيله عن منصبه بالقلعة الحمراء لا يحتاج إلى شرح، مؤكدًا أن العمل داخل النادي الأهلي شرف للجميع.

أضاف شوقي فى تصريحات خاصة لـ"فيتو": تشرفت بالعمل داخل النادي الأهلي سواء خلال فترة تواجدي فى قطاع الناشئين أو خلال فترة عملي مع الفريق الأول وشرف لأي شخص العمل داخل الأهلي في أي مكان وبأى منصب.

وتابع: أتمنى التوفيق للأهلي خلال الفترة المقبلة وكل الشكر لجماهيره الوفية على دعمها ومساندتها خلال المرحلة الصعبة الأخيرة ودورها الفعال فى التتويج بدرع الدوري للمرة الـ45 فى تاريخ النادي.

يقود غدا السبت الإسباني خوسيه ريبيرو مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو كلًّا من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).
• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).
• خوان خوسيه (مدرب حراس).
• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي محمد شوقي اخبار لاهلي

مواد متعلقة

الأهلي يبدأ حقبة إسبانية جديدة.. موعد المران الأول لـ ريبيرو بعد تنصيبه مدربا للأحمر.. وهذه التفاصيل الكاملة لاستعدادات بطل الدوري لمونديال أمريكا

طاهر أبو زيد: الأهلي حقق لقب الدوري بــ"توليفة طوارئ" واحتفال بيراميدز يعكس الفوضى

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لصالح المصريين وهدية من السيسي للشباب

وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 9 أصناف بينها الثوم والبامية والخيار

البترول: استقدام 4 سفن داعمة لعمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه للاستهلاك المحلي

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية