بقدرة 500 ميجاوات، أوراسكوم تعلن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر محطة للرياح بإفريقيا

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن بدء إنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات من محطة رياح رأس غارب الموسعة مؤخرا بالقدرة الإجمالية 650 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) في محافظة البحر الأحمر.

بدء إنتاج الكهرباء قبل الموعد

وأكدت الشركة، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن بدء إنتاج الكهرباء من المحطة حدث قبل ستة أشهر من الموعد التعاقدي للتشغيل.



طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل

وأوضحت، أن هذه المحطة تنتج طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، كما تقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.5 مليون طن سنويا، وتساهم في تقدم مجال الطاقة المتجددة في مصر، ويعد هذا المشروع أكبر محطة رياح تشغيلية في أفريقيا.

ويتكون تحالف الشركات المتعلق بتنفيذ أعمال المحطة من شركة ENGIE الفرنسية بنسبة 35%، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وشركة Toyota Tsusho Corporation بنسبة 20%، وشركة Eurus Energy Holdings Corporation بنسبة 20%، ويتم تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.

في هذه الأثناء، بدأ هذا التحالف أيضا في أعمال دراسات لتطوير محطة رياح تزيد عن 900 ميجاوات على قطعة أرض جديدة تم تخصيصها للتحالف مجاورة لهذا المشروع، بحسب بيان الشركة.

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