طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية يختتمون اليوم امتحان نهاية العام بـ"العلوم والكمبيوتر"

يؤدي 126 ألفًا و383 طالبًا وطالبة بـالشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، امتحان العلوم والكمبيوتر في آخر أيام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل 591 لجنة على مستوى المحافظة.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة للصف الثالث الإعدادي

اليوم الخامس آخر أيام الامتحانات الأربعاء 4 يونيو يؤدون امتحان مادتين العلوم ومدتها ساعتان من 9 إلى 11، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة من 11:15 إلى 12:15.

وكانت رصدت غرفة امتحانات الشهادة الإعدادية 19 محاولة غش على مدار الثلاث أيام منذ انطلاق مارثون الامتحانات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وكانت استعدت محافظة الدقهلية لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء 4-6-2025.

وعقد محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

وحضر الاجتماع وكلاء الإدارات التعليمية بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة.

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل تعليم الدقهلية خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بكل دقة.

كما أكد أيضًا أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه علي رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة على اللجان، كذلك توفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

كما أشار إلى ضرورة تنظيم عملية الاعتذارات عن أعمال الامتحانات داخل الإدارات التعليمية فقط مع تأكيد أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.



وفي نهاية الاجتماع قدم الرشيدي الشكر للحضور وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل النتائج لعام دراسي ناجح.

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