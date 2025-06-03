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رياضة

سيراميكا يضم جوناثان نجويم بالميركاتو الصيفي

جوناثان، فيتو
جوناثان، فيتو

نجح نادي سيراميكا كليوباترا في إنهاء الاتفاق مع جوناثان نجويم لاعب نادي مودرن سبورت خلال الميركاتو الصيفي.

يذكر أن عقد جوناثان مع مودرن سبورت ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد.

 

انضمام جوناثان إلى مودرن سبورت 

وانضم نجويم الظهير الأيسر صاحب الـ 33 عاما الي مودرن سبورت في 2021 قادما من الجونة.
وشارك  مع مودرن سبورت هذا الموسم في 11 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

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مودرن سبورت جوناثان جوناثان نجويم

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