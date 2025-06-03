الصحة: افتتاح وحدتي الشبكية والقرنية بمستشفى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح وحدتي الشبكية والقرنية بقسم طب وجراحة العيون بمستشفى العاصمة الإدارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي

بدء العمل في وحدة الشبكية

وأكدت وزارة الصحة بدء العمل في وحدة الشبكية تضمن إجراء عملية إزالة الجسم الزجاجي، وحقن زيت السيليكون، مع ليزر داخلي لمريض يعاني من انفصال شبكي، وعمليتين لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة مع إزالة الجسم الزجاجي لمريضين يعانيان من مياه بيضاء ونزيف بالجسم الزجاجي

وقالت وزارة الصحة أنه تم إجراء عددًا من العمليات الجراحية الدقيقة بتقنية زراعة القرنية الطبقي " DALK"، في وحدة القرنية



وأوضحت وزارة الصحة ان وحدة القرنية تقدم خدمات الفحص لأمراض القرنية، والقرنية المخروطية، وعلاج الالتهابات، وعدوى وعتامات القرنية، والنقل الذاتي للخلايا الجذعية، والعلاج بالخلايا الجذعية من الحبل السري

وأشارت وزارة الصحة إلى أن افتتاح وحدتي القرنية والشبكية يدعم توجهات القيادة في إنهاء قوائم الانتظار، والوحدات على استعداد تام لاستقبال المزيد من الحالات

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