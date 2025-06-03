الصحة العالمية: هناك استهداف منهجي للمنظومة الصحية بغزة لحرمان السكان من الرعاية

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء: نحتاج إلى وقف إطلاق النار بغزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الطبية.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "يجب وقف الأعمال العدائية بغزة وضمان وصول المساعدات دون عوائق.. هناك استهداف منهجي للمنظومة الصحية في غزة لحرمان السكان من الرعاية".

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 54510 شهداء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 ألف شهيد و124,901 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن ارتقاء 102 شهيد و490 جريحا منذ تشغيل مراكز توزيع المساعدات خلال 8 أيام.

وسقط 27 شهيدا مدنيا جوعا بينما أصيب أكثر من 90 بجروح متفاوتة في رفح الفلسطينية.

جرائم إبادة جماعية ممنهجة في مراكز توزيع المساعدات

ويمارس الاحتلال القتل على الملأ وارتكاب جرائم إبادة جماعية ممنهجة في مراكز توزيع المساعدات.

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما يجري بأنه استخدام متعمد للمساعدات أداة للقتل والإبادة الجماعية، معربًا عن رفضه رفضا قاطعا "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال.

كما دعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق مجازر مناطق توزيع المساعدات ومحاسبة مرتكبيها الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال.

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