خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي فون كاش

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي الفون كاش.

وتشمل قائمة الاشتراك في هذه الخدمة من البنك الأهلي ما يلي:

هذه الخدمة مقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري المصدرة لهم بطاقات ماستركارد وفيزا وميزة (ائتمان – خصم مباشر – المدفوعة مقدمًا – المرتبات).

قم بإدخال رقمك القومي وكذلك رقم هاتفك المحمول المسجل لدى البنك حتى يتم استقبال طلبكم بنجاح.

سيقوم النظام بالتحقق من البيانات وسيقوم بإرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول.

قم بإدخال رمز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

قم بإدخال رقم الهاتف المحمول المراد الاشتراك به والمسجل باسم العميل لدى شركة الاتصالات التابع لها خط الهاتف المحمول والتأكد من أنه لا توجد محافظ إلكترونية مسجلة على نفس رقم الهاتف المحمول حتى يتسنى تنفيذ طلب العملاء.

سيتم تسجيل طلب العميل على النظام وسيتم فور تنفيذه ارسال رابط تحميل التطبيق.

وفقا وتعليمات البنك المركزي المصري، فقد تم:

زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحفظة لتصبح 60 ألف جنيه مصري و200 ألف جنيه مصري على التوالي، وتم زيادة رصيد المحفظة ليصبح 100 ألف جنيه مصري.

في حال رغبة العميل بتعديل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك،برجاء التوجه إلى أقرب فرع.

وتشمل القائمة في الخدمات التي تقدمها خدمة الأهلي فون كاش ما يلي:

تحويل الأموال :

تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية لحظيًّا.

الشراء عن طريق الإنترنت :

الشراء من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليا

خدمات فورى :

شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول والتبرعات وسداد خدمة الـ ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

السحب والإيداع :

إيداع وسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى التي تحمل لوجو "ميزة" بالإضافة إلى منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية.

شحن المحفظة:

يمكنك ربط بطاقات ميزة وماستركارد وفيزا (ائتمان – الخصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات) المصدرة من البنك الأهلي المصري على محفظة الفون كاش بنفسك لتغذية المحفظة مباشرة.

استقبال التحويلات البنكية:

استقبال التحويلات البنكية من أي حساب للمحفظة مباشرة.

خدمة المشتريات

يمكن إجراء عمليات شراء باستخدام رمز الاستجابة السريع عن طريق الفون كاش وللاستعلام عن قائمة التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري اضغط هنا.

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