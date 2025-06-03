الثلاثاء 03 يونيو 2025
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وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدان سوق اليوم الواحد بالمنصورة

وزير التموين ومحافظ
وزير التموين ومحافظ الدقهلية في سوق اليوم الواحد، فيتو

واصل الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولتهما التفقدية وقاما بزيارة سوق اليوم الواحد بمدينة المنصورة.

جاءت الزيارة بهدف التأكد من ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30%.

تفقد صومعة ومطحن سندوب

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، استهل زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بتفقد منشأتين حيويتين في قطاع تأمين القمح: صومعة ومطحن سندوب.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التموين بالمحافظة، ووضع آليات لتعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة.

جاءت هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لمتابعة سير العمل في المنشآت التموينية وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.

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