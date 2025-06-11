مسجد شهداء أحد بالمدينة المنورة، أشهر معالمه وحكم زيارته

تعدّ ساحة ومسجد شهداء أُحُد من أشهر الأماكن والمساجد بالمدينة المنورة التي يحرص المسلمون على زيارتها؛ لما تمثّله من ذكرى تاريخية ارتبطت بأحداث معركة أُحُد التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز المعلومات عن مسجد شهداء أحد وساحة شهداء أحد، وحكم زيارتهما.. فإلى التفاصيل.

مسجد شهداء أحد وساحة شهداء أحد وحكم زيارتهما، فيتو

مسجد شهداء أُحد

هو مسجد مشهور يقع على بعد 10 دقائق بالسيارة من المسجد النبوي في المدينة المنورة، ويقع عند سفح جبل أحد المبارك، ويعتبر المسجد معلمًا تاريخيًا مهمًا للمسلمين، حيث شهد معركة مهمة جدًا في الإسلام، وهي غزوة أُحد.

وقد دُفن بجوار المسجد صحابة النبي، محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قاتلوا معه في غزوة أحد واستُشهدوا، ومنهم الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه، وقد دفن في “مقبرة شهداء أحد” بالقرب من الجبل.

ومن الصحابة المشهورين الذين دفنوا في مقبرة شهداء أحد، الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، والذي كان من أوائل المسلمين في مكة الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل المهاجرين إلى المدينة.

يأتي الحجاج لتقديم واجب العزاء للشهداء، وخاصة خلال شهر رمضان. وعند الوقوف على تلة الرماة الشهيرة، يعيش المسلمون تجربة روحية، ويستطيعون العودة بالزمن إلى الوراء، متخيلين المعركة التي تدور أمامهم.

عمارة مسجد شهداء أُحد

يتكون هذا المسجد من حجارة بيضاء وله قبة واحدة ومئذنتان، ومن الجنوب يختفي المسجد جزئيًا خلف تلة الرامي، بينما يمكن رؤية جبل أحد بوضوح خلف المسجد، ويمزج مسجد شهداء أحد بين العمارة التقليدية والحديثة، وهو أحد أكبر المساجد في المدينة بعد المسجد النبوي. ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 15 ألف مصلٍ في وقت واحد. وفي الليل، يبدو المسجد الأبيض وكأنه ينبعث منه الضوء من هيكله المصنوع من المرمر.

ويحتوي المسجد على مبنى إداري به محطات وضوء للحجاج ومرافق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. يوجد سوق صغير بالقرب من المسجد وهو رائع لشراء التمور والهدايا الصغيرة. يقع تل آرتشر أيضًا في مقدمة المسجد.

ساحة شهداء أُحد

تقع ساحة شهداء أُحُد شمال المسجد النبوي على بعد (5) كيلو مترات، وتعدّ ساحة شهداء أُحُد إحدى من أشهر المعالم التي يحرص المسلمون على زيارتها؛ لما تمثّله من ذكرى تاريخية ارتبطت بأحداث معركة أُحُد التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية.

أشهر معالم ساحة أُحد

مسجد سيد الشهداء: أنشئ في رجب 1438 هـ.

جبل الرماة: وهو عبارة عن جبل صغير - جنوب جبل أحد - يُشاهد تُرى من قمته ساحة الشهداء وما تحويه من معالم.

جبل أُحُد: أحد أكبر جبال المدينة، وقد سميت معركة أحد باسمه.

مقبرة الشهداء: وقد دفن فيها 70 صحابيًّا استشهدوا في تلك المعركة الخالدة.

معركة أحد:

شهد جبل أحد أحداثًا عدة ومنها معركة بين المسلمين وكفار قريش سميت باسم الجبل، وقد احتمى فيه النبي ﷺ حين انقلبت موازين المعركة، ومالت كفتها المعركة للمشركين لما ترك الرماة الذين أمرهم النبي ﷺ بحماية ظهور المسلمين أماكنهم قبل أن يُأذن لهم، فأحاط جيش قريش بهم من الخلف.

أسفرت المعركة عن سبعين شهيدًا من المسلمين، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي ﷺ، ومصعب بن عمير حامل لواء المسلمين في تلك الغزوة، وقائد الرماة: عبد الله بن جبير بن نعمان، وغسيل الملائكة: حنظلة بن أبي عامر، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

فأمر النبي ﷺ بدفنهم في ساحة المعركة في ثيابهم ودمائهم، ودفن الاثنين والثلاثة منهم في قبر واحد، مقدمًا عند الدفن أكثرهم حفظًا للقرآن الكريم.

وقد كان رسول الله ﷺ يتعهد شهداء أُحُد بالزيارة بين الحين والآخر للسلام عليهم والدعاء لهم، وكان يرافقه بعض الصحابة في ذلك، ويقول لهم: (هذه قبور إخواننا)، وظل رسول الله ﷺ يزورهم حتى في مرضه الأخير الذي توفي فيه.

مسجد شهداء أحد وساحة شهداء أحد وحكم زيارتهما، فيتو

عمارة ساحة شهداء أحد:

شهدت ساحة شهداء أحد والمواقع المحيطة بها العديد من أعمال التحسين والتطوير كان آخرها مشروع "تطوير ساحة سيد الشهداء والمناطق المحيطة بها" إذ جرى إعادة تشكيل الطراز العمراني للعديد من المساكن والبيوت في حي الشهداء لتتخذ شكلًا معماريًّا موحدًا مستوحى تصميمها من طبيعة المكان وتاريخه العريق.

كما تضمن المشروع إنشاء مسجد سيد الشهداء ويتسع لـ 15 ألف مصلٍ، ويعدّ أحد أكبر الجوامع في المدينة المنورة بعد المسجد النبوي، حيث شُيّد المسجد على مساحة تزيد على 54 ألف مترًا مربعًا، ويضم مختلف الخدمات الأساسية والمرافق، وموقفًا للحافلات والسيارات الصغيرة، ومساحة للمشاة، كما خصصت مساحة للباعة التي تعرض السلع والهدايا والأغذية لزائري المكان وبشكل منظّم.

حكم زيارة جبل أحد ومقبرة شهدائه

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها: إنه قد ورد استحباب زيارة هذه المواطن لما لها من مزيد من الفضل وشرف الأحاديث والآثار:

أولًا: جبل أُحد ومقبرة شهدائه: والجبل موقع غزوة أُحد التي وقعت بين المسلمين ومشركي قريش في السنة الثالثة من الهجرة، ومقبرة شهدائه: هي موضع دفن الصحابة الكرام الذين استشهدوا في غزوة أُحد.

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا» أخرجه الشيخان.

وعنه أيضًا، قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

قال مجد الدين ابن مودود الموصلي في "الاختيار" (1/ 178، ط. الحلبي): [ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس، ويقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 245، ط. المنيرية): [ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأُحد، وأفضله يوم الخميس، ويبدأ بالحمزة رضي الله عنه].

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