يعد مسجد الميقات من أبرز معالم المدينة التاريخية، يأتي إلى مسجد الميقات كل قاصد للبيت العتيق من أهل المدينة ومن مر بها، عنده يتجردون من مظاهر الدنيا، وخلال السطور التالية نستعرض معكم مسجد الميقات بالمدينة المنورة أسماؤه وحكم زيارته.

مسجد الميقات بالمدينة المنورة أسماؤه وحكم زيارته

فضل مسجد الميقات

كان النبي ﷺ ينزل عند شجرة في ذي الحليفة، ليحرم بالحج والعمرة، وقد قال ﷺ: "أتاني الليلة آتٍ من ربي وأنا بالعقيق أن صلِّ في هذا الوادي المبارك "، وهو الميقات المكاني لأهل المدينة ومن مرَّ بها. وهو أبعد المواقيت عن مكة، ولعل من حكمة هذا أن لا يطول على أهل المدينة زمان لا يكونون فيه في حرم ولا إحرام فيعظم أجرهم.

أسماء مسجد الميقات

يعرف هذا المسجد بعدة أسماء فهو مسجد الإحرام أو الميقات لأن أهل المدينة والذين يمرون عليه من غير أهلها يحرمون منه للحج وهو من المواقيت التي حددها النبي عليه السلام، كما يعرف بمسجد / أبيار علي/ وسُمّي بهذا الاسم لأن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قام بحفر آبار عندما أقام في ذي الحليفة في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما يعرف باسم مسجد الشجرة ومسجد المعرس، ويقع هذا المسجد ضمن امتداد وادي العقيق وهو واد مبارك كما أطلق عليه النبي هذا اللقب وقد أصبح موقعًا للإحرام لمن يريد الحج أو العمرة.

حكم زيارة مسجد الميقات والصلاة فيه

احتج العلماء على أنه يستحب لمن أراد الحج أو العمرة أن يصلي ركعتين عند إحرامه أو يصلي فريضة إن كان وقت فريضة صلى الفريضة، والنبي ﷺ في حجة الوداع صلى فريضة الظهر ثم أحرم بعدها، فهذا يدل على أن ذا الحليفة لمن أراد الحج أو العمرة يستحب له أن يصلي إما فريضة وإما نافلة ثم يحرم، كما فعل النبي ﷺ، وهكذا في بقية المواقيت إذا تيسر فريضة صلى وأحرم بعدها، وإلَّا توضأ وصلى ركعتين يكون أفضل، سنة الوضوء وعملًا بظاهر هذا الحديث: صل في هذا.. فإنه يشمل الفريضة ويشمل النافلة، أما التسمية -تسمية آبار علي وذا الحليفة- فلا أذكر الآن أسبابها.

ذا الحليفة ميقات أهل المدينة

(لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ): الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحَلَفَة وهو شجر بري معروف، سمي ذلك المكان به؛ لكثرة هذا النوع من الشجر فيه، وذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، تبعد عن مكة تقريبًا (420كم)، وعن المدينة حوالي (11 كم)؛ لكنها في وقتنا الحاضر وصلها العمران، ودخلت في حدود المدينة، وذو الحليفة وادٍ يقع على حافة وادي العقيق، ويُسمَّى أيضًا (أبيار علي) حتى سميت القرية التي في ذي الحليفة بـ (أبيار علي)، قيل: سميت بذلك؛ لأن فيها بئرًا تُسمِّيها العامة (بئر علي) يزعمون أن عليًّا قاتل الجن بها، وهي تسمية باطلة فيها قصة مختلقة.

مسجد الميقات بالمدينة المنورة أسماؤه وحكم زيارته

عمارة مسجد الميقات ومراحل تطويره

بناه عمر بن عبد العزيز بالحجارة، وجدد في العصر العباسي ثم جدد في العصر العثماني في عهد السلطان محمد الرابع، وكان صغيرًا جدًا مبنيًا من اللبن والحجارة، ولم يكن الحجاج والمعتمرون في المواسم يجدون راحتهم فيه فأمر الملك فيصل بتجديده وتوسعته.

ومع زيادة عدد الحجاج والمعتمرين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بمضاعفة حجمه عدة أضعاف وتزويده بالمرافق اللازمة فأصبح المسجد محطة متكاملة للمسافرين فقد بُني على شكل مربع مساحته 6.000متر مربع ويتكون من مجموعتين من الأروقة تفصل بينهما ساحة واسعة مساحتها ألف متر وله أقواس تنتهي بقباب طويلة يبلغ ارتفاعها عن الأرض 16 متر ويتسع المسجد لـ 5000 مصل وللمسجد مئذنة متميزة على شكل سلم حلزوني ارتفاعها 62 مترًا.

وتتصل بالمسجد مباني الإحرام والوضوء كما بني من جهته الشرقية سوق لتأمين حاجات الحجاج وأنشئت في الجهة الغربية منه مواقف سيارات وحديقة فسيحة ذات أشجار ونخيل أعطت الموقع عموما لمسة جمالية رائعة.

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