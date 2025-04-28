تجاوزت 3 ملايين، تعرف على أسعار سيارات فولكس فاجن جولف بالسوق المصري

طرح الوكيل الرسمي لسيارات فولكس فاجن في مصر- الطراز الأحدث مِن فولكس فاجن جولف لعام ٢٠٢٥ في السوق المصرية، مع بعض التحديثات الخارجية والداخلية اللافتة، إلى جانب الاستعانة بتقنيات متطوّرة وباقة عريضة من تجهيزات السلامة والأمان.

وفيما يخص أسعار سيارات فولكس فاجن جولف المحسّنة الجديدة، فنجدها تأتي بسعر مميّز للغاية يبلغ ١٫٨٥٠٫٠٠٠ جنيه مصري.

حيث طالت التغييرات المصابيح الأمامية فئة LED والصادم الأمامي الذي بات يضمّ فتحات تهوية بتصميم أحدث فضلًا عن تصميم جديد للعجلات.

واستفادت الهاتشباك الرياضية المحسّنة مِن عجلات قياس ١٨ بوصة سوداء اللون فئة Catania ونوافذ خلفية داكنة تدعم الخصوصية، بخلاف المرايات الخارجيّة التي يُمكن التحكُّم فيها كهربائيًّا والمزوّدة بخواص التدفئة والذاكرة، والسقف البانورامي المميّز، وغيرها من اللمسات الخارجية التي تُضفي مظهرًا عصريًّا على الموديل الجديد.



جاءت الأطوال نحو ٤٢٨٢ ملم، في حين يبلغ العرض العام ١٧٨٩ ملم، بينما يبلغ الارتفاع ١٤٥٩ ملم، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٣٥ ملم، وهو ما انعكس بالإيجاب على مستويات الرحابة للركّاب الخمسة داخل المقصورة.



وبخلاف التحديثات الخارجية التي لم تَشهد تحولًا جذريًّا مقارنة بالطراز السابق، استفادت المقصورة الداخلية من تغييرات واضحة وملموسة، على رأسها الاستغناء عن الأزرار الحسّاسة للمّس بعجلة القيادة والاستعانة بدلًا منها بأزرار تقليدية أعلى كفاءة، إلى جانب شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي الجديدة العاملة باللمس قياس ١٠.٤ بوصة، ولوحة العدّادات الرقمية بالكامل متعددة الألوان قياس ١٠.٢٥ بوصة (Digital Cockpit Pro).



وتستعين جولف المحسّنة الجديدة بباقة عريضة من تجهيزات الراحة والترف المتوافرة قياسيًّا، منها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي مع مُرشّح للهواء للتخلُّص من المواد المسبّبة للحساسية، وعجلة قيادة جلدية جديدة مثبّت عليها Shift Paddles لتبديل ناقل الحركة يدويًّا، ونظام إضاءة داخلي من ٣٠ لونًا، وفتحات الـUSB-C المتنوّعة (عددها أربعة)، وشاحن الهواتف اللاسلكي، ومقعد السائق الذي يُمكن ضبطه كهربائيًّا مع خاصية المساج، والمقاعد الأمامية المجهّزة بدعامة للفقرات القطنية، ونظام صوتي من ست سماعات، ومسند ذراع وسطي، ومثبّت للسرعة مع محدّد للسرعة، وثلاثة مساند للرأس في الخلف، وغيرها من تجهيزات الراحة والترف.



أما عن تجهيزات السّلامة والأمان،فقد جاءت جولف المحسّنة الجديدة لعام ٢٠٢٥ تستعين بوسائد هوائية مُتنوّعة منها الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي ووسادة هوائية مركزية (بين السائق والراكب) وأخري جانبية وعلوية (ستائر)، بخلاف أنظمة مانع الانغلاق الكبحي (ABS)، ومانع انزلاق العجلات على نفسها (ASR)، ونظام التحكُّم في عزم جرّ المحرك (EDTC)، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، وأيضًا نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HSA)، ونقاط تثبيت "أيزوفيكس" لمقاعد الأطفال، وحسّاسات الرّكن الأمامية والخلفية، ونظام مراقبة السائق إذا تعرّض للنعاس أثناء القيادة، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية المعزّزة للسلامة والأمان.



وتتوافر فولكس فاجن جولف الأحدث لعام ٢٠٢٥ بمحرك وحيد فئة TSI سعة ١.٤ لترات يولّد ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. يتّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية، ويُمكن لجولف الأحدث مع هذا المحرّك الوصول إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة مِن السّكون في غضون ٨.٢ ثوان وتسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢١٠ كلم/ساعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.