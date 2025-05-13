الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بالأرقام، سيارات BYD تسيطر على مبيعات السيارات الكهربائية في مصر خلال شهر أبريل

سيارات BYD، فيتو
سيارات BYD، فيتو

السيارات الكهربائية،استعرضت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات الكهربائية المرخصة في  السوق المصري خلال شهر أبريل الماضي والتي بلغت مايقرب من  597 مركبة كهربائية. 



 مبيعات المركبات الكهربائية في مصر وفق النوع

ووفق ما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الاجباري على السيارات إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في مصر وفق النوع كالتالي: 
 

- 543 مركبة كهربائية خاصة ملاكي.
- 54 مركبة كهربائية نقل وغيرها.


ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في مصر 

كما كشفت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الاجباري علي السيارات  ترتيب مبيعات المركبات الكهربائية الجديدة في مصر خلال أبريل الماضي وفق الشركات كالتالي: 
1- سيارات بي واي دي بعدد 104 سيارات كهربائية.
2- سيارات فولكس فاجن 95 سيارة كهربائية. 
3- سيارات بي إم دبليو بعدد 79 سيارة كهربائية.
4- سيارات مرسيدس بعدد 79 سيارة كهربائية. 
5- سيارات نيسان بعدد 28 مركبة.
6- سيارات MG بعدد 28 مركبة. 
7- سيارات إكسبنج بعدد 25 سيارة كهربائية.
8- سيارات فيات بعدد 22 مركبة. 
9- سيارات أفاتر بعدد 15 مركبة. 
10- سيارات زيكر 14 مركبة.
11- سيارات روكس 7 مركبات.
 

وفي ذات السياق المتصل بلغ اجمالي  تراخيص السيارات  الكهربائية المرخصة جديدة في مصر منذ يوليو 2021 وحتى الآن 13.359 مركبة كهربائية، مما يشير إلى ارتفاع كبير في اقتناء المواطنين للسيارات الكهربائية وزيا الوعي نحو بيئة نظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيارات الملاكي الاتوبيسات عدد السيارات سيارة ملاك سيارات الملاكي

الأكثر قراءة

فخ أنهى حياة رجل الظل، ماذا حدث في طرابلس وسر الاجتماع الدموي بمقر "اللواء 444"

نفوذ وسلطة موازية، من هو عبد الغني الككلي الذي أعلن مقتله في اشتباكات طرابلس؟

فرصة لن تدوم طويلا، رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين بعد انخفاض الأسعار

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

وفاة الفنان شريف ليلة بشكل مفاجئ

وزارة الدفاع التابعة لحكومة الدبيبة تعلن انتهاء العملية العسكرية في طرابلس بنجاح

وانفرطت حبات العقد، محمد صلاح مهدد بضياع رقمين قياسيين قبل نهاية الدوري الإنجليزي

ليبيا تعود للحرب الأهلية، ميليشيات تحاصر طرابلس وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم لمديري ووكلاء المديريات قبل انطلاق امتحانات نهاية العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية