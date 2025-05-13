بالأرقام، سيارات BYD تسيطر على مبيعات السيارات الكهربائية في مصر خلال شهر أبريل

السيارات الكهربائية،استعرضت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات الكهربائية المرخصة في السوق المصري خلال شهر أبريل الماضي والتي بلغت مايقرب من 597 مركبة كهربائية.





مبيعات المركبات الكهربائية في مصر وفق النوع

ووفق ما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الاجباري على السيارات إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في مصر وفق النوع كالتالي:



- 543 مركبة كهربائية خاصة ملاكي.

- 54 مركبة كهربائية نقل وغيرها.



ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في مصر

كما كشفت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الاجباري علي السيارات ترتيب مبيعات المركبات الكهربائية الجديدة في مصر خلال أبريل الماضي وفق الشركات كالتالي:

1- سيارات بي واي دي بعدد 104 سيارات كهربائية.

2- سيارات فولكس فاجن 95 سيارة كهربائية.

3- سيارات بي إم دبليو بعدد 79 سيارة كهربائية.

4- سيارات مرسيدس بعدد 79 سيارة كهربائية.

5- سيارات نيسان بعدد 28 مركبة.

6- سيارات MG بعدد 28 مركبة.

7- سيارات إكسبنج بعدد 25 سيارة كهربائية.

8- سيارات فيات بعدد 22 مركبة.

9- سيارات أفاتر بعدد 15 مركبة.

10- سيارات زيكر 14 مركبة.

11- سيارات روكس 7 مركبات.



وفي ذات السياق المتصل بلغ اجمالي تراخيص السيارات الكهربائية المرخصة جديدة في مصر منذ يوليو 2021 وحتى الآن 13.359 مركبة كهربائية، مما يشير إلى ارتفاع كبير في اقتناء المواطنين للسيارات الكهربائية وزيا الوعي نحو بيئة نظيفة.

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