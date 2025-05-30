الجمعة 30 مايو 2025
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أوقاف الغربية: تجهيز 447 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

ساحات لأداء صلاة
ساحات لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك

 أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية عن الانتهاء من تجهيز 447 ساحة في مختلف المدن والقرى؛ استعدادًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف لضمان توفير أجواء روحانية آمنة ومنظمة للمصلين.

إجازة عيد الأضحى المبارك مدفوعة الأجر (إنفوجراف)

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وأكد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، أن التجهيزات شملت ساحتين رئيسيتين، الأولى في منطقة استاد طنطا، والثانية في منطقة كوبري الرباط بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى 447 ساحة فرعية موزعة على مراكز المحافظة.

 

وأوضح وكيل أوقاف الغربية أنه تم تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، مع التأكيد على عدم السماح لأي خطباء غير تابعين للأوقاف باعتلاء المنابر.

وأضاف العيسوي أن جميع الساحات تم تزويدها بالفرش اللازم ومكبرات الصوت، مع تخصيص أماكن مريحة للنساء والأطفال، لضمان أداء الصلاة في أجواء منظمة دون تزاحم أو أي معوقات.

وأشار وكيل الأوقاف إلى أن صلاة عيد الأضحي ستُقام أيضًا في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، إلى جانب الساحات المخصصة سنويًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لضمان انسيابية التنظيم وتأمين المصلين.

ودعت مديرية الأوقاف المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة والحرص على الالتزام بروحانية العيد، سائلة الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
 

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