إصابة شخصين إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق بلتاج في الغربية

شهدت منطقة كوبري البحر بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا عن وقوع الحادث، حيث تم تحريك الوحدة المختصة ووصولها إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة:صبحه محمد تمراز، 55 عامًا، تعاني من سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم وهاجر شريف مرزوق، 18 عامًا، مصابة أيضًا بـ سحاجات وكدمات متفرقة.

وقد تم نقل المصابتين إلى مستشفى قطور المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتجري الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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