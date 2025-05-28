محافظ دمياط يفتتح مدرسة الجمهورية الابتدائية بالزرقا بعد تطويرها

واصل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي، ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث افتتح صباح اليوم مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة بمركز الزرقا، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتوسعة بها.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والنائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، إلى جانب المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

توسعة المدرسة ورفع كفاءتها

اطّلع المحافظ على ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئي وتوسعة، حيث ارتفع عدد الفصول من 22 إلى 48 فصلًا، في إطار خطة الدولة لتقليل الكثافة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة. كما تفقد المحافظ الفصول الجديدة والمجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، مؤكدًا أهمية هذه التوسعات في تحسين جودة التعليم.

عروض فنية وتواصل مباشر مع التلاميذ

شهد المحافظ عددًا من العروض الفنية والتربوية التي قدمها الأطفال، وحرص على الحديث معهم وسؤالهم عن انطباعهم حول التطويرات الجديدة، مطمئنًا إياهم على استمرار الدعم لتوفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة.

رياض الأطفال والتعلم النشط

شملت جولة المحافظ تفقد الفصول المُخصصة لرياض الأطفال، والتي تم تصميمها لتشجيع الإبداع وتنمية المهارات لدى الصغار، من خلال بيئة تعليمية تفاعلية وآمنة.

الاهتمام بالصحة المدرسية

كما زار الدكتور الشهابي غرفة الطبيب المدرسية، واطمأن على توافر الأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية، مشددًا على ضرورة جاهزية العيادة المدرسية لتقديم الرعاية الصحية الفورية للطلاب، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بدمج الصحة ضمن منظومة تطوير التعليم.

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