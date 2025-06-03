بيراميدز يوجه الشكر لنادي الزمالك لهذا السبب

وجه نادي بيراميدز رسالة شكر إلى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عبر بيان رسمي نشر منذ قليل عبر مواقع التواصل الإجتماعي الرسمية.

نادي بيراميدز يشكر نادي الزمالك

جاء ذلك ردا على تهنئة نادي الزمالك للفريق بحصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وجاء البيان كالتالي

نادي بيراميدز يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان نادي بيراميدز قد وجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بيان رسمي نشره منذ قليل.

جاء ذلك ردا على تهنئة الرئيس السيسي للفريق بحصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فريق بيراميدز بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا

وفاز فريق بيراميدز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي الأحد في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، ليتوج الفريق السماوي باللقب القاري الأول فى تاريخه.

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