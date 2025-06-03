بعد تزويدها بأحدث أجهزة الأشعة، محافظ دمياط يفتتح وحدة الماموجرام بمستشفى الزرقا المركزي

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ظهر اليوم، وحدة الماموجرام الجديدة بمستشفى الزرقا المركزي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والنائبة هناء فاروق، والنائب محمود مشعل عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

جهاز حديث بـ15 مليون جنيه لخدمة سيدات دمياط والدقهلية

وخلال جولته، تفقد المحافظ وحدة الماموجرام، والتي تم تزويدها بأحدث أجهزة الأشعة لفحص الثدي (الماموجرام)، حيث تُعد الوحدة الأولى من نوعها في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط.

وقد تم دعم الوحدة بجهاز حديث بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، مقدَّم من وزارة الصحة والسكان، لخدمة السيدات من محافظتي دمياط والدقهلية.

الكشف المبكر عن أورام الثدي

وأشاد الدكتور الشهابي بمستوى التجهيزات داخل الوحدة، مشددًا على أهميتها البالغة في دعم المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، خاصة فيما يتعلق بالكشف المبكر عن أورام الثدي.

كما ناقش آليات العمل داخل الوحدة، التي تم دعمها باستشاريين متخصصين لتقديم الكشف الدوري المجاني للسيدات، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط عن معهد الأورام وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الوقائية.

محافظ دمياط يفتتح وحدة الماموجرام بمستشفى الزرقا المركزي ضمن احتفالات العيد القومي، فيتو

متابعة وحدة علاج المعقورين والتأكد من توافر الأمصال

وفي إطار جولته التفقدية، زار محافظ دمياط وحدة علاج المعقورين بالمستشفى، حيث اطمأن على توافر الأمصال الضرورية للتعامل الفوري مع حالات العقر الناتجة عن الكلاب الضالة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كل ما يلزم لضمان سلامة وصحة المواطنين.

محافظ دمياط يفتتح وحدة الماموجرام بمستشفى الزرقا المركزي، فيتو

تطوير قسم العمليات بدعم من الصحة والمجتمع المدني

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير قسم العمليات بالمستشفى، والتي تتم بدعم مشترك من مديرية الصحة والمجتمع المدني، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، موجّهًا بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتشغيل القسم في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور الشهابي خلال زيارته أن محافظة دمياط تدعم بشكل كامل كل المبادرات والمشروعات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما انعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وفي ختام الزيارة، قدّم كل من الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، والنائب محمود مشعل، دروعا تذكارية لمحافظ دمياط، تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم وتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة.

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