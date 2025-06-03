الشهادة الإعدادية، تورط ملاحظ لجنة في تسريب امتحان العلوم بالمنوفية

واصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية امتحاناتهم لليوم قبل الأخير، حيث أدى الطلاب امتحان مادة العلوم فترة أولى والتربية الفنية فترة ثانية.

وأعلن الدكتور محمد صلاح وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه من خلال متابعته لبعض المدارس، وبناءً على التقارير الواردة من الإدارات التعليمية لغرفة العمليات الرئيسية برئاسة طارق محمد سعد الدين وكيل المديرية، ورئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، تم رصد الآتي: “وصول أوراق أسئلة الامتحان لجميع اللجان الامتحانية فى المواعيد المحددة، والامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ووفق مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة”.

كما تم رصد نشر وتداول ورقة امتحان العلوم الساعة 10.05 ص عبر مواقع الغش الإلكترونى، تخص لجنة مدرسة جمال عبد الناصر ت أ بمنوف بإدارة منوف التعليمية وتم ضبط الطالبة وبحوزتها تليفون محمول تم التحفظ عليه وإحالتها للشئون القانونية.

تورط ملاحظ لجنة فى تسريب الإمتحان

ورصدت غرفة العمليات نشر وتداول ورقة امتحان العلوم الساعة 10.08 ص عبر مواقع الغش الإلكترونى تخص لجنة مدرسة طه شبرا ع بنات بإدارة قويسنا التعليمية، وتبين بالتحقيق أن ملاحظ اللجنة هو من قام بتصوير ورقة الامتحان ونشرها عبر تليفونه الخاص وتم التحفظ علي التليفون وجار استكمال التحقيقات.

وأعلنت المديرية عن إصابة طالبة بلجنة مدرسة بهجة يوسف الإعدادية بنات بإدارة قويسنا التعليمية بحالة إغماء لارتفاع نسبة السكر فى الدم وتم اسعافها عن طريق مسعف سيارة الاسعاف رقم ف د 148 داخل اللجنة وعادت لاستكمال الامتحان.

كما تم رصد نشر وتداول ورقة امتحان التربية الفنية الساعة ۱۲,۰٥ ص عبر مواقع الغش الإلكتروني تخص لجنة بمدرسة منشأة أبو ذكرى للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية، وتم ضبط الطالب وبحوزته تليفون محمول تم التحفظ عليه وإحالته للشئون القانونية.

تداول ورقة الإمتحان

كما تم رصد نشر وتداول ورقة امتحان التربية الفنية الساعة ۱۲,۱۰ ص عبر مواقع الغش الالكتروني تخص لجنة بمدرسة النور للتعليم الأساسي بكفر منصور بإدارة أشمون التعليمية وقرر مدير المديرية استبعاد الموجه المقيم لعدم تواجده باللجنة ورئيس اللجنة لعدم انضباط العمل باللجنة وتم احالتهما للشئون القانونية للتحقيق.

وبلغ إحصاء عدد الطلبة اليوم حضور ٨٤٥٢٥ طالب وطالبة فى مادة العلوم فى الفترة الأولى فكان الحضور بنسبة ٩٨.٩٪، وحضر( ٨٥٠٦٨) طالب وطالبة فى مادة التربية الفنية فى الفترة الثانية، فكان الحضور بنسبة ٩٨.٩٪.

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