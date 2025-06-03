الثلاثاء 03 يونيو 2025
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رياضة

الفحوصات الطبية تمنع الخطيب من مرافقة بعثة الأهلي إلى أمريكا

محمود الخطيب
محمود الخطيب

 تعذر سفر  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع بعثة الأهلي التي تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدًا؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك لحاجته الطارئة لإجراء بعض الفحوصات الطبية عقب حالة «الدوار» التي انتابته أثناء ترؤسه العديد من الاجتماعات بمقر النادي بالجزيرة اليوم.

 

 وتقرر تكليف المهندس خالد مرتجي برئاسة البعثة إلى أن يتمكن رئيس النادي من اللحاق بها خلال الأيام القليلة القادمة.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للاندية 

 يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الامريكى فى كأس العالم للأندية 

 مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع تقام  فى الساعة 8:00  مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 

 الأهلي ضد إنتر ميامي-  الأحد 15 يونيو(3 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.
الأهلي ضد بالميراس  - الخميس 19 يونيو (7 مساء بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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