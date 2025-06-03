يسرا تنعى سميحة أيوب: مثال للالتزام والرقي وجسدت بعطائها معنى الفن الحقيقي

نعت الفنانة يسرا، سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي غيبها الموت اليوم الثلاثاء داخل منزلها بمنطقة الزمالك بالقاهرة عن عمر يناهز 93 عاما.

وعبرت يسرا عن عزائها من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص عزائي في وفاة سيدة المسرح العربي، أستاذتي الغالية سميحة أيوب الإنسانة العظيمة والفنانة اللي كانت مثال للالتزام والرقي، وجسدت بعطائها معنى الفن الحقيقي، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم العائلة الكريمة ومحبيها الصبر والسلوان".

سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

قدمت الفنانة الراحلة سميحة أيوب أكثر من ١٧٠ عرضا مسرحيا، وكانت قد انضمت إلى المسرح القومي المصري وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975-1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975.

استطاعت الفنانة الراحلة أن تعيد الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز بفرقته، وبخلاف التمثيل والإدارة شاركت سميحة أيوب في مجال الإخراج أيضا حيث قامت بإخراج أكثر من عرض مسرحي منها "الباسبور" تأليف فتحية العسال، ومقالب عطيات" تأليف موليير، و"ليلة الحنة" تأليف فتحية العسال.

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