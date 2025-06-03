بيت المسرح ينعى سميحة أيوب: رمزا للفن الراقي وتركت بصمة لا تنسى

نعى الفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين ببيت المسرح، ببالغ الحزن والأسى سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء.

بيت المسرح ينعي سميحة أيوب

وجاء في بيان بيت المسرح: “رحلت بعد مسيرة فنية وإنسانية عظيمة، أثرت خلالها الحياة المسرحية والدرامية في مصر والعالم العربي بأعمال خالدة وبصمة لا تُنسى”.

وتابع: “لقد كانت الفنانة سميحة أيوب رمزًا للفن الراقي، وعلامة بارزة في تاريخ المسرح العربي، قدمت خلال مشوارها الممتد لعقود طويلة العديد من الروائع المسرحية التي شكلت وجدان أجيال، أسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان”.

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