الجونة السينمائي ناعيًا سميحة أيوب: تركت إرثًا فنيًا عظيمًا وحضورًا متألقًا

نعى مهرجان الجونة السينمائي منذ قليل، الفنانة القديرة سميحة أيوب، والتي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

مهرجان الجونة ينعي سميحة أيوب

وجاء في بيان مهرجان الجونة السينمائي عن سيدة المسرخ العربي “رحلت عن عالمنا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا عظيمًا وحضورًا متألقًا لن يغيب عن ذاكرتنا. نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلتها”.

مسيرة سميحة أيوب

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي.

كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًّا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الأطلال.

وتليفزيونيًّا، قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية.

نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

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