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سياحة الشرقية تنظم ندوة لطلاب طوخ الإعدادية بنات بأبو كبير

السياحة بالشرقيةتنظم
السياحة بالشرقيةتنظم ندوة لطلبةطوخ الإعدادية بنات أبوكبير

أكدت  الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، وبالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم لتنظيم ندوة، لطلبة مدرسة طوخ الإعدادية بنات بمركز أبوكبير، عن " الآثار الموجودة بمنطقتى تل بسطا وصان الحجر" وذلك لشرح تاريخ المنطقة الأثرية بتل بسطا، التي تعتبر من أكبر المواقع الأثرية بالوجه البحري وتقع في المدخل الشرقي للبلاد. 

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تاريخ منطقة صان الحجر 

 وهي إحدى عواصم مصر القديمة ومركز ديني هام، وسميت بهذا الاسم "باستت"، وهي معبودة قديمة على هيئة قطة سوداء، وتناولت الندوة أيضًا تاريخ منطقة صان الحجر فهى عاصمة مصر السياسية خلال حكم الأسرتين 21 و23 

تعريف الطلبة بتاريخ المحافظة 

وتزخر بالعديد من الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية، وتعتبر (صان الحجر ) أو تانيس " أقصر" الوجه البحرى بما بها من معابد ملكية ومسلات وآبار وقصور، وذلك لتعريف الطلبة بتاريخ المحافظة العريق وإمكانياتها السياحية وكيفية التعامل مع السائحين وتنمية الوعي السياحي بالمواقع السياحية بالمحافظة.

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الوعى بأهمية صناعة السياحة 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تهتم بتنظيم فعاليات لرفع الوعي الأثري والسياحي لدى طلبة المدارس، وذلك لتعزيز الانتماء والشعور بالهوية الثقافية، والتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتعميق وعي الطلبة بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة أجدادهم وتراثهم وآثارهم.

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الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة محافظة الشر قية السياحة والآثار مديرية التربية والتعليم الإدارة العامة للوعي الأثري المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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