دوري الأمم الأوروبية، جنابري وفولكروج يعودان لمنتخب ألمانيا في مواجهة البرتغال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن سيرج جنابري لاعب وجناح فريق بايرن ميونخ، سيعود لصفوف منتخب ألمانيا.

موعد مباريات منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

ووفقا لما نشرته صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي"، فإن جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، سيختار جنابري ضمن قائمة الفريق التي ستخوض الدورة الرباعية لدوري الأمم الأوروبية المقرر إقامتها في ألمانيا بين 4 و8 يونيو المقبل.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البرتغالي في الدور قبل النهائي.

آخر مشاركة لجنابري مع منتخب ألمانيا

وكانت آخر مشاركة لجنابري مع المنتخب الألماني في نوفمبر، لكنه غاب عن مباراتي دور الثمانية أمام إيطاليا في مارس الماضي، بسبب عدم ثبات أدائه مع بايرن.

عودة فولكروج للمانشافت

ووفقا لصحيفة "بيلد"، من المنتظر عودة المهاجم نيكلاس فولكروج، بسبب غياب مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ تيم كليندينست.

وكانت آخر مشاركة لفولكروج مع ألمانيا في سبتمبر 2024، ومنذ ذلك الوقت عانى اللاعب من مشاكل في وتر أكيليس، التي أثرت على مستواه.

وينتظر أن يتم استدعاء تيم فولتيامد، لاعب شتوتجارت، لصفوف المنتخب، وذلك للمرة الأولى.

ويتوقع أن يلعب مهاجم المنتخب الألماني تحت 21 عاما في بطولة أمم أوروبا للشباب التي تقام في يونيو المقبل، لكنه أعلن أنه لا يعارض اللعب في البطولتين.

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