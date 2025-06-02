ضربة جديدة في معسكر منتخب ألمانيا قبل لقاء البرتغال

كشفت تقارير صحفية أن الضربات بدأت تتوالى على المنتخب الألماني الذي يستعد لمواجهة البرتغال يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي سيقام على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وغادر جوناثان بوركاردت، مهاجم ماينز معسكر الفريق أمس الأحد، وذلك بعد إصابته بجرح قطعي في كعبه خلال التدريب الصباحي، واحتاج إلى غرز بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وانضم بوركاردت لمعسكر منتخب ألمانيا منذ أيام قليلة لتعويض أنجيلو ستيلر لاعب شتوتجارت الذي تعرض لإصابة أبعدته عن مباراة دوري الأمم.



وتعاني ألمانيا من الإصابات، حيث غادر نديم أميري لاعب ماينز الآخر معسكر الفريق يوم السبت بسبب مشكلة عضلية، كما تعرض يان بيسيك لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة إنتر أمام باريس سان جيرمان، ليحل مكانه ثيو كيرير.

وهناك غيابات أخرى ضربت ألمانيا قبل إعلان قائمة المباراة لمواجهة البرتغال، مثل أنطونيو روديجر وجمال موسيالا وكاي هافيرتز وتيم كليندينست ونيكو شلوتيربيك وبينجامين هنريكس.

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