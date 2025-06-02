الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ضربة جديدة في معسكر منتخب ألمانيا قبل لقاء البرتغال

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

كشفت تقارير صحفية أن الضربات بدأت تتوالى على المنتخب الألماني الذي يستعد لمواجهة البرتغال يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي سيقام على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وغادر جوناثان بوركاردت، مهاجم ماينز معسكر الفريق أمس الأحد، وذلك بعد إصابته بجرح قطعي في كعبه خلال التدريب الصباحي، واحتاج إلى غرز بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وانضم بوركاردت لمعسكر منتخب ألمانيا منذ أيام قليلة لتعويض أنجيلو ستيلر لاعب شتوتجارت الذي تعرض لإصابة أبعدته عن مباراة دوري الأمم.


وتعاني ألمانيا من الإصابات، حيث غادر نديم أميري لاعب ماينز الآخر معسكر الفريق يوم السبت بسبب مشكلة عضلية، كما تعرض يان بيسيك لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة إنتر أمام باريس سان جيرمان، ليحل مكانه ثيو كيرير.

وهناك غيابات أخرى ضربت ألمانيا قبل إعلان قائمة المباراة لمواجهة البرتغال، مثل أنطونيو روديجر وجمال موسيالا وكاي هافيرتز وتيم كليندينست ونيكو شلوتيربيك وبينجامين هنريكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الالماني البرتغال دوري الأمم الأوروبية ميونخ جوناثان بوركاردت ألمانيا جمال موسيالا

مواد متعلقة

منتخب إسبانيا يستعد لمواجهة فرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

شتوتجارت بطلا لكأس ألمانيا على حساب أرمينيا بيليفيلد

بعد قرار الفيفا عن مونديال الأندية، الوداد يلمح بـ"صفقة كبيرة" بعلم البرتغال (فيديو)

دوري الأمم الأوروبية، جنابري وفولكروج يعودان لمنتخب ألمانيا في مواجهة البرتغال

الأكثر قراءة

مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى

أول ظهور للمصري محمد صبري سليمان منفذ الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في أمريكا (فيديو)

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

التضامن: استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية لنقل الحجاج لـ عرفات

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

بعد تسريبه، تعليم أسيوط تقرر استبدال امتحان الجبر للشهادة الإعدادية وتأجيله للفترة الثانية

الضرائب: 12 أغسطس المقبل آخر موعد للاستفادة من تسهيلات القانون 5 لسنة 2025

بعد تسريب الامتحان الأساسي والبديل، تأجيل مادة الجبر للشهادة الإعدادية بأسيوط للأربعاء المقبل

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية