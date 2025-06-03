محافظ الغربية ومدير "مكافحة الإدمان" يعلنان تدشين برنامج وقائى لرفع الوعي بخطورة المخدرات

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمكتبه بديوان عام المحافظة لبحث التعاون المشترك بين الصندوق والمحافظة لاسيما في تنفيذ الأنشطة والبرامج لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الوقاية المتخصصة لتنمية مهارات النشء والشباب وفقا للمعايير الدولية، كما يتم توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023 "لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وتم الاتفاق على تدشين برنامج وقائى لرفع وعى الفئات المختلفة بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.



يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية.



الكشف على سائقي الحافلات المدرسية والطرق السريعة

وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية على مدار عام،حيث تم تنفيذ برامج توعوية في 635 مدرسة إعدادى وثانوي، كذلك تنفيذ 286 نشاطا داخل 100 مركز شباب، وأيضا الكشف عن المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن يثبت تعاطيه يتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

مبادرة حياة كريمة

كما تم تنفيذ 864 نشاطا فى 96 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ زيارات منزلية للأسر فى هذه القرى لتوعيتهم بخطورة المشكلة، وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، كذلك تنفيذ برامج توعوية داخل جامعة طنطا كذلك تنفيذ مبادرة القرار قرارك داخل 336 منشأة حكومية أيضا تنقذ 150 مبادرة بالميادين العامة وداخل شركات الغزل والنسيج لرفع الوعى بخطوة التعاطى.

إبراز خطورة تعاطى المواد المخدرة

وفى نهاية اللقاء تم الخروج بعدة توصيات أهمها تكثيف برامج البرامج التوعية بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل وتنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج داخل جامعة طنطا من خلال تنظيم معسكرات طلابية لإعداد القيادات الشبابية لاستهداف قيادات طلابية جديدة ضمن رابطة المتطوعين لدى الصندوق والذى بلغ عددها 34 ألف متطوع على مستوى الجمهورية أيضا تنفيذ برامج توعية بالمصالح الحكومية والمواقف العمومية والميادين الكبرى والمصانع من أجل إبراز خطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الفئات المستهدفة ، كذلك التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية داخل قرى "حياة كريمة" وتكثيف حملات الكشف على سائقى المدارس والطرق السريعة.

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