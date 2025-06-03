الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انتشال 23 شهيدا وإجلاء أكثر من 200 جريح قرب مركز المساعدات الأمريكي غرب رفح

مركز المساعدات الأمريكي،
مركز المساعدات الأمريكي، فيتو

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بانتشال 23 شهيدا وإجلاء أكثر من 200 جريح إثر قصف وإطلاق للنار على مواطنين كانوا متوجهين لمركز المساعدات الأمريكي غربي مدينة رفح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 15 قتيلا وعدد من المصابين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على النازحين خلال انتظارهم للمساعدات الأميركية غرب رفح.

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 15 فلسطينيا وعدد من المصابين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على النازحين خلال انتظارهم للمساعدات الأمريكية غرب رفح.

كما أفادت وسائل الإعلام استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف استهدف خيام نازحين في منطقة أصداء غرب خان يونس، ومنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 5 فلسطينيين استشهدوا مساء الاثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة النديم في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الكيان الصهيوني قرية المصدر جنوب شرقي مخيم المغازي، وسط القطاع، فيما نسف جنود الاحتلال منازل في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,470 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفح خيام نازحين خان يونس دير البلح مدينة غزة حي تل الهوى غزة مخيم المغازي مصادر طبية في قطاع غزة مركز المساعدات الأمريكي مدينة رفح

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إلى 49 شهيدا و305 مصابين

أطباء بلا حدود: إسرائيل تتبع نهجًا خطيرًا في توزيع المساعدات لتهجير أهالي غزة

الإغاثة الطبية في غزة: مواقع توزيع المساعدات غير آمنة

مجزرة جديدة للاحتلال، استشهاد 22 فلسطينيا وإصابة 115 بمركز توزيع المساعدات برفح

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يحذر بعد زلزال تركيا وشعر به سكان مصر: تخوفات من مقدمة لحدث أكبر

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

من ماكرون إلى وزير خارجية إيران، سر تهافت الزعماء والمسؤولين على مطعم ومقهى نجيب محفوظ بالحسين (صور)

خلال أيام، البنتاجون تستعد لضم جزيرة جرينلاند إلى أمريكا بالقوة

بيان عاجل من الهلال الأحمر المصري بشأن تأثير زلزال مصر

موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

وزير الخارجية الإيراني يغرد في حب مصر ويكشف عن "مستوى غير مسبوق" في العلاقات

الجاموسي بـ 160 جنيها للكيلو وقفزة في البقري، جولة بسوق المواشي في البرامون بالمنصورة (فيديو)

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية