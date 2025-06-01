أخبار مصر اليوم: هزة أرضية تضرب شمال مطروح.. بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد.. "التموين" تسمح للمواطنين بشراء اللحوم بنقاط الخبز

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

هزة أرضية بقوة 2.92 ريختر تضرب شمال مطروح

سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم فى تمام الساعة 18:04 مساء هزة أرضية بجزيرة كريت بقوة 2.92 درجة على مقياس ريختر على بعد 457 كيلومترا شمال مطروح وبعمق 43.61 كم.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ

وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط

والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعر به سكان مصر وأحدث دمارا محدودا فى مدن الإسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.

وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية.

"التموين" تسمح للمواطنين بشراء اللحوم بنقاط الخبز ضمن مقررات يونيو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية شراء اللحوم من منافذ الشركة باستخدام نقاط الخبز، وذلك ضمن مقررات شهر يونيو 2025.

وقالت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة تعظيم الاستفادة من الدعم وتحقيق توازن في السوق، خاصة مع دخول موسم العيد وارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأوضحت وزارة التموين أنه يمكن للمواطن التوجه لأي منفذ من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، واستخدام رصيد نقاط الخبز المتوفر لديه كرصيد مالي يُخصم من ثمن اللحوم.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر يونيو، والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، يصرفون مقرراتهم التموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد بتعليم الجيزة

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تسهيلًا على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي الجديد 2026/2025.

بدء التقديم الكترونيا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025 /2026 بتعليم الجيزة

سوف يتم بدء التسجيل الالكتروني للراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بداية من يوم الأحد الموافق 1 يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025.

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

يتم التسجيل الكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي

https://www.gizaedu.net

يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد.

تعليمات عاجلة من تعليم الجيزة لرؤساء لجان الشهادة الإعدادية

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة

كما أنه يرجي ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلي شهادة ميلاد الطفل وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2025 إلكترونيا بواسطة الموقع علي أن يتم إعلان التنسيق الأول شهر أغسطس القادم.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من أمطار وشبورة مائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وذلك على فترات متقطعة غدا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى:23

التعليم ترد على وقائع تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية وأخطاء الأسئلة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة اكتشاف أكثر من خطأ في امتحان الدراسات الاجتماعية لـ الشهادة الإعدادية بالشرقية، ونشر صفحات الغش أسئلة اللغة العربية بعدة محافظات، فضلا عن إحالة عدد من المسئولين في البحيرة بسبب خطأ في ترجمة امتحان اللغة الإنجليزية بالصف الثالث الابتدائي، وخطأ في امتحان اللغة العربية بالإعدادية بالقاهرة.

وقال "زلطة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "لا يوجد تسريب لأي امتحان وهذا يعني خروج الامتحان قبل موعده الرسمي وهذا لم يحدث في أي امتحان، ولكن ما يحدث تحايل بعض الطلاب بتصوير جزء من الأسئلة بهاتفهم المحمول وتداولها عبر الصفحات، ويتم الوصول للجنة والطالب في غضون دقائق عبر عملية الرصد، ما يعني تضرر الطالب وحرمانه من الامتحانات لمدة عامين".

وأضاف: "العام الحالي تم استحداث غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة كل غرف العمليات على مستوى المديريات، ورصد أي حالات غش، ويتم الوصول لأي طالب يقوم بـتداول الامتحان".

ولفت: في حالة وجود أي أخطاء ترد إلينا في أي امتحان، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسبب في الخطأ والطالب لا يتحمل أي خطأ ولا تتأثر درجاته.

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2025 /2026، تعرف عليها

اعتمد المجلس الأعلي للجامعات قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025 /2026، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

ولا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

صرف معاشات شهر يونيو

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات يونيو 2025 بالمحافظات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، في ظل تسهيل عملية الصرف وحصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

وقام بنك ناصر الاجتماعى وفروعه في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأحد بصرف معاشات شهر يونيو وذلك إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

ويستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وذلك من خلال جميع وسائل الدفع الإلكترونية والمنافذ المعتمدة، لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم من دون تزاحم أو مشقة. ​

يستفيد من صرف معاشات يونيو أكثر من 11 مليون مواطن، إذ يمكنهم الحصول على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري. ​

وبشأن موعد صرف المعاشات شهر يونيو 2025 وجدول الزيادات الجديدة، حيث أن خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا

اختيار أيقونة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي وكلمة المرور.

ظهور جميع المعلومات الخاصة بقيمة المعاش وتاريخ الصرف.

ويُعد اتباع خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025 والزيادة الجديدة أمرًا ضروريًا للمستفيدين الراغبين في متابعة كل جديد بخصوص المعاشات والزيادات.

يتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

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