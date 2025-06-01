"التموين" تبدأ اليوم صرف مقررات يونيو التموينية دون زيادة في الأسعار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، صرف مقررات شهر يونيو التموينية لأصحاب البطاقات، من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع المحافظات، وسط تأكيدات بعدم وجود أي زيادة في الأسعار واستمرار ضخ السلع بكميات مناسبة.

وأوضحت الوزارة أن أسعار السلع التموينية المقررة لشهر يونيو 2025 ستظل كما هي دون تغيير، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وما يصاحبها من ضغوط على الأسعار.

وأكدت "التموين" أن جميع السلع الأساسية متوفرة في المنافذ التموينية، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي لعدة أشهر قادمة، ما يضمن انتظام صرف المقررات دون تأثر أو نقص.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو:

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيهًا

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيهًا

المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا

الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات

العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا

التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا

الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا

اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيهًا

رقابة مشددة ومنع للممارسات الاحتكارية

وأكدت الوزارة أنها تواصل تكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وعدم وجود تلاعب أو ممارسات احتكارية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.

كما شددت على أن خطة الدولة في مجال الأمن الغذائي مستمرة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى استقرار الأسواق وتوسيع مظلة الدعم الغذائي، مع العمل على تعزيز منافذ التوزيع وتوفير المزيد من السلع بأسعار تنافسية خلال الفترة المقبلة.

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